Scholen in Texas en Florida negeren verbod op verplicht mondmasker

Zeven Amerikaan­se staten met laagste vaccinatie­graad zijn goed voor helft van alle ziekenhuis­op­na­mes door Covid-19: “Ongevacci­neer­den vormen een autosnel­weg voor het virus”

6 augustus In slechts zeven van de vijftig Amerikaanse staten, samen goed voor nog geen 22 procent van de hele bevolking in het land, worden momenteel 50 procent van alle nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Stuk voor stuk zijn het staten waar nog niet de helft van de bevolking volledig is gevaccineerd. Experts schetsen een grimmig beeld van de situatie in de VS als niet dringend meer mensen een prik laten zetten. Met 'dank' aan de deltavariant.