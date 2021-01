Scholen in Engeland nog zeker tot 8 maart gesloten

Ex-raadgeef­ster Trump krijgt politie over de vloer nadat via haar Twitterac­count topless foto van dochter (16) verstuurd werd

13:50 Kellyanne Conway (54) heeft politie over de vloer gekregen nadat via haar Twitteraccount een topless foto van haar 16-jarige dochter Claudia verschenen is. Het is voorlopig niet duidelijk of de voormalige raadgeefster van Donald Trump dat plaatje met opzet of per ongeluk verstuurd heeft. De mogelijkheid bestaat ook dat haar account gehackt werd. Claudia gaf via TikTok-filmpjes al eerder aan dat ze door haar moeder fysiek en emotioneel mishandeld werd. Heel wat mensen maken zich daarom ernstig zorgen over haar thuissituatie.