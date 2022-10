Schokkende videobeelden: kinderverzorgster jaagt huilende "stoute" peuters stuipen op het lijf met Halloweenmasker

CeeCee heeft zich nog uitgebreid verontschuldigd in een video van 19 minuten op Facebook, maar haar job als kinderverzorgster in het kinderdagverblijf Lil’ Blessing in Hamilton in de staat Mississippi is ze kwijt. “Het was niet mijn bedoeling om iemand kwaad te doen, het was niet slecht bedoeld”, zei CeeCee in de video. “Ik ging niet naar binnen met de intentie om de kinderen te traumatiseren. Ze reageerden zoals ik had verwacht. Ze wisten dat ik het was en reageerden zo omdat het kinderen zijn, meer niet.” Ze vindt zichzelf “geen kindermishandelaar.”

Nochtans zijn de beelden erg schokkend. Kindjes die niet willen opruimen, worden als “stout” bestempeld en krijgen op hun kop van CeeCee die haar gezicht verstopt achter het schrikwekkende Halloweenmasker. De kinderverzorgster jaagt de schreeuwende peuters de stuipen op het lijf door ze achterna te lopen en tot op enkele centimeters van hen te komen met het masker op. Ze zou haar plan overlegd hebben met andere verzorgers, maar niet met de eigenaar van de crèche.

Volledig scherm De kinderverzorgster doet de peuters huilen met het Halloweenmasker. © rv

CeeCee werkte vier jaar in het kinderdagverblijf Lil’ Blessing in Hamilton, vanaf haar zestiende. Ze beweert dat de kindjes “haar leven waren” en dat ze nooit nog een voet in een crèche zal zetten.

Ze had oorspronkelijk Halloweenmaskers gekocht om haar collega te doen schrikken, maar ze heeft ze uiteindelijk “op een ongepaste manier gebruikt”, geeft ze toe. “Maar wat jullie allemaal niet zagen was dat ik, nadat ik het lokaal had verlaten, het weer afdeed, terug de klas in ging en zei: ‘CeeCee heeft het monster kunnen pakken. Het komt niet meer terug’. En ze omhelsden mij. Ik ken die kinderen al hun hele leven”.

De impact van de beelden is groot. Niet alleen is de jonge vrouw ontslagen, ze krijgt ook stevig de wind van voren op het internet, met zelfs doodsbedreigingen. Anderen nemen het dan weer voor haar op, zoals Ashley Woods, van wie het zoontje ook naar het kinderdagverblijf in Hamilton gaat. Woods beseft dat CeeCee fout was, maar vindt haar verontschuldigingen oprecht. “Het is niet aan ons om iemand te veroordelen of zo alleen en neerslachtig te doen voelen”, aldus Woods.

De politie onderzoekt de zaak om te zien of er al dan niet iemand kan worden aangeklaagd voor criminele feiten.