Schokkende dashcambeelden tonen hoe Thaise brug instort tijdens werken: twee doden

Chinese economie weegt op olieprijs

Olie is vandaag iets goedkoper geworden. Een mogelijke terugval van de Chinese vraag weegt op de prijzen. De Noordzeesoort Brent zakte vandaag onder de 100 dollar per vat. Rond 15.30 uur kostte de Europese referentie 99,94 dollar per vat, bijna 4 procent minder dan vrijdag. De Amerikaanse soort WTI was met 93,64 dollar per vat ruim 5 procent goedkoper.

17:19