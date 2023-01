Schokkende beelden van livestreamende passagier tonen moment waarop vliegtuig crasht in Nepal

Er zijn videobeelden opgedoken van passagiers enkele minuten voor, maar ook tijdens de noodlottige vliegtuigcrash in Nepal . Vier van de passagiers, allemaal inwoners van Ghazipur in Uttar Pradesh, waren live op Facebook om hun ervaringen op de vlucht te delen. Dat blijkt uit videobeelden die op Facebook circuleren, zo meldt ‘The Times of India’.

“Mauj Kar Di”, vrij vertaald “het is echt leuk”, roept een van hen opgewonden terwijl de anderhalf minuut durende video de stad Pokhara onder zich laat zien. Even later draait de video naar de selfiecamera. In beeld is Sonu Jaiswal (29). Na 58 seconden toont de video echter dat het vliegtuig een scherpe bocht naar links maakt en vervolgens neerstort en in vlammen opgaat.

De vier passagiers uit Baresar in Ghazipur waren een van de vijf Indiërs onder de 69 dodelijke slachtoffers. Jaiswal, Anil Rajbhar (28), Vishal Sharma (23) en Abhishek Singh Kushwaha (23) waren op 13 januari geland in Kathmandu en waren na het uitvoeren van puja bij de Pashupatinath tempel op weg naar Pokhara voor paragliding. Ze zijn de eerste slachtoffers waarvan de identiteit bekend is.

Passagier Sonu Jaiswal was live op Facebook aan het streamen toen zijn vlucht crashte in Nepal.

In shock

De video stond live op Sonu’s Facebook-profiel, dat werd bevestigd aan ‘The Times of India’ door zijn neef Rajat Jaiswal. “Sonu was live op Facebook nadat hij op de vlucht naar Pokhara was gestapt. De live-streaming liet zien dat Sonu en zijn vrienden in een gelukkige stemming waren, maar plotseling verschenen er vlammen voordat het streamen stopte”, vertelt hij.

Op beelden is inderdaad te zien hoe de passagiers goedgemutst op het vliegtuig zitten. Enkele momenten later is echter het geluid van de inslag te horen en klinkt er geschreeuw in het hele vliegtuig, voordat de video wazig wordt. Dit suggereert dat het ongeluk al had plaatsgevonden.

De video heeft vragen opgeroepen over de mogelijke oorzaak van de crash, en over de regelgeving rond live-streaming op sociale media tijdens vluchten. De families van de slachtoffers zijn in shock en rouwen om het verlies van hun dierbaren. Het onderzoek is nog gaande en de autoriteiten werken eraan om de oorzaak van de crash vast te stellen en antwoorden te geven aan de getroffen families en het publiek.

Vijfde slachtoffer

Ook de identiteit van een vijfde slachtoffer is bekend. Nira Chhantyal, een Nepalese volkszangeres, stierf samen met 67 andere passagiers bij de tragische vliegtuigcrash. Volgens berichten was Chhantyal op weg naar Pokhara om een evenement bij te wonen dat werd georganiseerd ter gelegenheid van het Magh Sankranti festival.

