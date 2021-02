Schokkende beelden van dierenleed in Frans bedrijf dat varkensvlees levert aan ‘Herta’: “Hier creperen elke dag jonge biggen”

Nieuwe undercoverbeelden tonen schokkend dierenleed op een varkensbedrijf in het Franse Limoise (regio Auvergne-Rhône-Alpes). Het bedrijf - waar de feiten werden gefilmd - levert vlees aan ‘Herta’. De vreselijke beelden tonen hoe de dieren op elkaar gepropt zitten in smerige stallen en biggetjes met hun pootjes vastzitten tussen de roosters. De afvaltonnen zijn gevuld met karkassen. Animal Rights roept de Belgische supermarkten op om Herta uit de rekken te nemen.

Begin december 2020 werden al eens beelden uit hetzelfde bedrijf getoond. Daarop is te zien hoe een ongewenste big wordt doodgeslagen tegen een afscheiding. Varkens zitten op elkaar gepropt in kale stallen zonder stro of enige andere bodembedekking of afleidingsmateriaal. Daarnaast ontbreekt het - zoals in bijna elke varkensstal - aan natuurlijk licht. Zowel de zeugen als de biggen zitten onder de uitwerpselen.

De zeugen kunnen amper bewegen in de metalen kooien en verpletteren hun eigen biggen doordat ze amper plaats hebben om zich te bewegen. Dieren met wonden en abcessen krijgen geen verzorging en worden niet apart geplaatst in een ziekenboeg.

Dierenleed gaat gewoon door

De beelden die in januari gemaakt werden, tonen dezelfde schokkende gebeurtenissen: biggen zitten vast met hun pootjes tussen de roosters, de afvaltonnen zijn gevuld met karkassen. “Hier creperen elke dag opnieuw jonge biggen,” zegt Els Van Campenhout, campagnecoördinator van Animal Rights.

Volledig scherm Elke dag creperen biggen in de kraamstallen © Animal Rights

Zowel de mestvarkens als de zeugen hebben geen enkele bodembedekking in de stallen, de dieren beschikken niet eens over drinkwater en leven op hun eigen uitwerpselen. Door de hoge gasconcentraties (ammoniak en koolstofdioxide) hebben de dieren ontstoken ogen. Zieke dieren met wonden en abcessen krijgen opnieuw geen verzorging en de hele stal is smerig.

Wanneer de dieren op transport gezet worden richting slachthuis, zien we hoe een medewerker de dieren hardhandig op de rug slaat met een plastic paneel en de dieren elektrische schokken toedient met een veedrijver. De dieren worden van geboorte tot hun transport richting slachthuis mishandeld bij het Franse bedrijf dat samenwerkt met Herta.

Structurele misstanden

De undercoverbeelden tonen dat het structureel mis gaat bij het bedrijf dat levert aan Herta. Het Franse varkensbedrijf ligt in de kleine gemeente Limoise en werd naar voren geschoven in een promotievideo van Herta waarbij de slogan ‘Preference - Herta is committed’ gebruikt werd. De video werd inmiddels offline gehaald op de officiële kanalen van Herta. De charcuterie van Herta is ondergebracht in een joint venture tussen het Zwitserse Nestlé en het Spaanse Casa Tarradellas.

Van Campenhout is niet verbaasd over het feit dat de mooie reclames van Herta niet stroken met de realiteit: “Structureel dierenleed vindt overal plaats waar dieren gebruikt worden. Diervriendelijke of humane productie van vlees is een leugen en dat bewijzen ook deze beelden opnieuw.”

Medicatie

In de video zijn medicijnen te zien die al tien jaar over datum zijn, maar nog steeds aanwezig zijn op het bedrijf en dus mogelijk ook gebruikt worden. In totaal verschijnen in de beelden meer dan 20 soorten medicatie, waaronder ook colistine. Dat middel wordt bijna wereldwijd gebruikt in de varkenshouderij, vooral om speendiarree tegen te gaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om het gebruik van colistine bij gezonde dieren geheel stop te zetten, zodat het antibioticum behouden kan worden als een essentiële en laatste redmiddel voor multiresistente infecties bij mensen.

Inbreuken op de Europese wetgeving

In tegenstelling tot wat de veterinaire diensten van de Franse overheid beweerden in een persbericht van 16 december 2020, overtreedt het varkensbedrijf de regelgeving op een groot aantal punten: systematisch couperen van staarten, gewonde dieren die niet behandeld worden, gebrek aan water voor veel dieren, gebrek aan aangepast materiaal om de varkens in te huisvesten. Het zijn aanhoudende en makkelijk waarneembare gevallen van niet-naleving, die de veterinaire diensten tijdens de inspectie begin december had moeten vaststellen en bestraffen.

Herta ligt in de rekken bij supermarktketens Carrefour, Delhaize, Albert Heijn, Match, Colruyt, Okay, Spar, ALDI, LIDL, Intermarché en Makro. Animal Rights roept de Belgische supermarkten op om verantwoordelijkheid te nemen in dit verhaal. “Dit is onaanvaardbaar dierenleed. Wij roepen de supermarkten op om Herta uit de rekken te nemen”, aldus Van Campenhout.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.