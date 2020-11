Schokkende beelden uit Napels: man ligt dood op toilet van spoeddienst in overvol ziekenhuis

De bewuste man had zich in het Cardarelli-ziekenhuis aangemeld met coronasymptomen en werd door het personeel gevonden toen hij maar niet terugkwam. Het is nog niet duidelijk waaraan hij precies overleed.

Minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio erkent dat de situatie in de regio van Napels helemaal uit de hand is gelopen. “Het verhaal van de patiënt die dood op de grond lag in een toilet in het Cardarelli-ziekenhuis, was een van de ergste getuigenissen die ik al kreeg van de toestand in de ziekenhuizen daar. Mensen worden behandeld in hun wagen op de parking, anderen sterven in ambulances omdat ze nergens heen kunnen of worden soms gewoon niet opgehaald thuis, ondanks herhaalde telefoontjes.”