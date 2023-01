Schokkende beelden tonen hoe vrouw (32) uit het niets peuter (3) op treinsporen duwt in de VS

Schietpar­tij aan McDonald’s-filiaal in Zweden: “Eén dode en twee gewonden”

In het Zweedse Vällingby, in het noordwesten van Stockholm, vond zaterdag een grote politieoperatie plaats na een schietpartij aan een McDonald’s-restaurant. Er is sprake van één dode en twee gewonden, meldt ‘Aftonbladet’. De verdachte of verdachten zouden tijdens de schietpartij vuurwerk hebben afgeschoten “om verwarring te creëren”.

