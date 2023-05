Schokkende beelden tonen hoe leerlingen vicedirecteur in ziekenhuis slaan wanneer ze tussenbeide komt bij gevecht

Een werkneemster van een Texaanse school ligt in het ziekenhuis na een brutale aanval van haar leerlingen. Ze sloegen en schopten haar toen ze wilde tussenbeide komen in een gevecht.

Het incident gebeurde op 27 april in de Westfield High School in Spring, waar de poppen aan het dansen gingen in de gang. Toen de vicedirecteur de gemoederen probeerde te bedaren, keerden de leerlingen zich tegen haar.

Verschrikkelijke hoofdpijn

“Drie of vier kinderen sprongen op haar”, legt een lerares uit. “Ze sloegen haar gewoon de grond op, begonnen haar te schoppen en trokken aan haar haren.” De vrouw getuigt anoniem uit schrik voor represailles, want volgens haar is het niet de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat leerkrachten worden aangevallen.

De aangevallen vicedirecteur moest naar het ziekenhuis met zware verwondingen aan het hoofd. Die zijn zo ernstig dat de vrouw nog niet heeft kunnen praten, zegt haar familie. Het is niet duidelijk hoelang ze nog in het ziekenhuis moet blijven. Haar ouders zeggen dat ze kampt met verschrikkelijke hoofdpijn die continu in het oog moet worden gehouden. Ze moet ook nog een röntgenscan ondergaan.

Volledig scherm Een leerkracht getuigt anoniem bij Amerikaanse media. © screenshot

Onveilig

De school reageerde met dit statement. “Alle leerlingen die betrokken zijn bij het incident zullen zo streng mogelijk bestraft worden. We nemen deze zaken heel serieus, want de veiligheid van onze medewerkers en ons personeel is onze hoogste prioriteit. Eender welke onregelmatigheden of verstoringen aan de lessen zullen niet worden getolereerd.”

Maar de lerares die getuigt aan Amerikaanse media zegt dat dit gewoon niet waar is. “Wanneer je hulp vraagt van het onthaal, daagt nooit iemand op.” Ze zegt dat heel de school slechts over twee veiligheidsagenten beschikt, en dat de medewerkers zich niet veilig voelen. “Als de ouders eens wisten hoe onveilig de school aan de binnenkant is, zouden ze nogal schrikken.”

