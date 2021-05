Schokkende beelden tonen achtergelaten lichamen in Indiaas ziekenhuis: “Dokters zijn gevlucht”

Het coronavirus blijft onverbiddelijk hard toeslaan in India. Voor de tweede dag op rij sneuvelde het record van nieuwe bevestigde besmettingen en veel ziekenhuizen zijn helemaal door hun voorraad zuurstof heen. Op sociale media zijn schokkende beelden opgedoken uit een klein ziekenhuis even buiten de hoofdstad Delhi die laten zien hoe de lichamen van enkele coronapatiënten werden achtergelaten op de dienst intensieve zorg. Van het medisch personeel geen spoor meer. Op de achtergrond hoor je familie roepen dat de dokters gevlucht zijn.

De beelden gingen viraal in India. Ze tonen hoe de politie arriveert in het ziekenhuis en familie van coronapatiënten hen tegemoet komt. “Iedereen is dood”, kan je iemand horen zeggen.

De familieleden hadden even daarvoor een vreselijke ontdekking gedaan. De camera toont een verlaten dienst intensieve zorg, waar verscheidene lichamen op bedden liggen. Medisch personeel is nergens te bespeuren. “Geen dokter, geen apotheker, geen receptionist, er is zelfs geen beveiliging meer”, klinkt het. “Hoe kunnen dokters vluchten en hun patiënten zo aan hun lot overlaten?”

Verstoppen

Volgens de directrice van het Kriti Hospital zou het ziekenhuis vrijdag om 14 uur een noodoproep gedaan hebben naar de overheid omdat de voorraad zuurstof bijna op was. Er kwam echter geen hulp en om 23 uur waren al zes patiënten overleden. Daarop beval Swati Rathore het personeel om zich te verstoppen omdat ze bang was voor woedende familieleden. Zes dagen eerder was er al een incident geweest. Toen werd het personeel door boze familieleden aangevallen en het ziekenhuis kort en klein geslagen. “Ik vreesde voor hun leven”, klinkt het.

India heeft voor de tweede dag op rij het record gebroken van nieuwe coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden 414.188 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldde het ministerie van Gezondheid vrijdag. Er stierven ook 3.915 mensen met of door corona. De cijfers liggen in realiteit waarschijnlijk nog hoger, aangezien het in bepaalde delen van het land moeilijk is om coronatests uit te voeren. Op het platteland sterven bovendien veel mensen thuis en zij worden niet altijd opgenomen in de statistieken.

Lockdown

In het land met 1,4 miljard inwoners gaan ondertussen steeds meer stemmen op om een landelijke lockdown in te voeren. Premier Narenda Modi wil een algemene lockdown vermijden en zet in op lockdowns in de zwaarst getroffen gebieden. Een nationale lockdown leidde er vorig jaar namelijk toe dat miljoenen arbeiders vanuit de steden naar hun geboortedorpen trokken. Zij hebben waarschijnlijk het virus mee verspreid. Bovendien werd de economie zwaar getroffen door de lockdown.

In absolute cijfers wordt India met in totaal meer dan 21 miljoen geregistreerde besmettingen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was India vorige week goed voor bijna de helft van de geregistreerde gevallen wereldwijd. India kampt met een tekort aan zuurstof en vaccins en de crematoria zijn overvol.

