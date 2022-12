Schokkend interview met pas vrijgelaten Russische wapenhandelaar Bout: “Ik zou sowieso vechten in Oekraïne”

De journaliste stelde ook de vraag of hij een portret van president Vladimir Poetin in zijn cel had. “Ja, altijd. Waarom niet? Ik ben er trots op dat ik een Rus ben en dat Poetin onze president is”, antwoordde Bout. De voormalige Sovjet-militair zat in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van 25 jaar uit op beschuldiging van samenzwering om Amerikanen te doden, luchtraketten te verwerven en te exporteren, en materiële steun te verlenen aan een terroristische organisatie.

Politieke intenties

“Wij zijn de partij van de patriotten”, aldus Slutsky op Telegram. “Ik weet zeker dat Viktor Boet een sterke geest en een moedig man is en daarin zijn rechtmatige plaats zal innemen”. Eerder had Slutsky al aangekondigd dat Boet zou uitgenodigd worden voor een ontmoeting met de commissie Buitenlandse Zaken in de Doema en met de LDPR-fractie. Het programma van de LDPR omvat onder meer de hereniging van de vijftien vroegere Sovjetrepublieken, onder Russisch gezag. Met 21 zetels in de Doema is de LDPR echter een kleine partij.

Griner

Aan Amerikaanse zijde kwam Basketbalster Britney Griner vrij in Rusland. Griner, die in het tussenseizoen voor een Russisch vrouwenbasketbalteam had gespeeld, werd in februari op een vliegveld in de regio Moskou gearresteerd op beschuldiging van drugsbezit. Ondanks haar getuigenis dat ze per ongeluk de cannabisolie in haar bagage had verpakt, werd ze begin augustus veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en half november overgebracht naar een strafkolonie in Mordovia nadat ze haar beroep had verloren. Ondertussen is Griner terug in de VS bij haar familie.