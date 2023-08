“Schokkend en krankzinnig”: uitlatingen van Sarkozy over Oekraïne en Rusland lokken verontwaardiging uit

“De Oekraïners... zullen willen heroveren wat hen ten onrechte is afgenomen. Maar als ze daar niet volledig in slagen, zal men moeten kiezen tussen een bevroren conflict... of een uitweg via referenda in de bezette gebieden onder streng toezicht van de internationale gemeenschap.” Dat verklaarde Sarkozy woensdag tijdens een interview met de Franse krant ‘Le Figaro’.

Over de situatie van het schiereiland de Krim dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd, zei de voormalige Franse leider dat “elke terugkeer naar hoe het vroeger was een illusie is”. “Er zal een onbetwistbaar referendum nodig zijn om de huidige stand van zaken te bekrachtigen”, voegde hij eraan toe.

De ex-president benadrukte dat de Russische leider Vladimir Poetin “niet irrationeel” is en aangesproken kan worden met de juiste Europese diplomatie. Hij verwees daarbij naar de Russische invasie van Georgië in 2008, waarbij hij naar eigen zeggen “Poetin had overtuigd om zijn tanks terug te trekken”.

“Rusland is een buurland van Europa en zal dat altijd blijven”, zei hij. “Diplomatie, discussie en gesprekken blijven de enige manier om een aanvaardbare oplossing te vinden. Zonder compromis is niets mogelijk.”

Sarkozy voegde eraan toe dat Oekraïne “neutraal” moest blijven en geen plaats had in de EU of de NAVO.

“Criminele logica”

De opmerkingen leidden tot een onmiddellijke reactie vanuit Kiev, waarbij Mykhailo Podolyak - een adviseur van president Volodymyr Zelensky - verklaarde dat ze gebaseerd waren op “criminele logica”.

Je kunt andermans grondge­bied niet verhande­len omdat je bang bent voor iemand of omdat je bevriend bent met criminelen Mykhailo Podolyak

“Je kunt andermans grondgebied niet verhandelen omdat je bang bent voor iemand of omdat je bevriend bent met criminelen”, reageerde Podolyak.

Toen Sarkozy president was, had hij “opzettelijk deelgenomen aan een criminele samenzwering voor de inbeslagname van Oekraïens grondgebied door Rusland”, zo beschuldigde hij de voormalige Franse leider, die ook in zijn eigen land in een storm van kritiek terechtkwam.

“Russische influencer”

“Sarkozy moet worden beschouwd als een Russische influencer” zei Julien Bayou, een parlementslid van de Groene Partij, die omroep ‘LCI’ vertelde dat het interview “krankzinnig” en “schokkend” was.

Poetins Rusland is een terroristi­sche staat. Oekraïne verdedigt ons allemaal en hoort thuis in de EU en de NAVO! Guy Verhofstadt

Ook Guy Verhofstadt mengde zich in het debat en uitte stevige kritiek op X, voorheen Twitter. “Lachen of huilen? De heer Sarkozy herinnert ons aan de tragische fouten gemaakt door sommigen van het Europese politieke establishment die ons gebracht hebben waar we nu zijn. Poetins Rusland is een terroristische staat. Oekraïne verdedigt ons allemaal en hoort thuis in de EU en de NAVO!”

