Schok in Nederland: opgepakte vrouw in zaak vermoorde baby werkt in onderwijs

Buitenland 16 jaar geleden vonden Nederland­se kinderen dode baby in vijver. Nu is mogelijke moeder aangehou­den

Nederlandse speurders hebben misschien een doorbraak geforceerd in een 16 jaar oude cold case. Mogelijk hebben ze de moeder van Sem Vijverberg gearresteerd, de pasgeboren baby die in 2006 door drie spelende kinderen werd aangetroffen in een vijver in de Nederlandse stad Doetinchem. “We vermoeden dat de vrouw de moeder is van Sem Vijverberg”, zegt politiewoordvoerder Marél Steenbergen. De gearresteerde vrouw wordt ervan verdacht de baby te hebben gedood en het lichaam te hebben achtergelaten.

