Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen vluchten te annuleren door drukte

Princeton University is nu gratis voor gezinnen met een inkomen onder 100.000 dollar

De Princeton University in de staat New Jersey in de Verenigde Staten heeft deze week aangekondigd dat gezinnen die op jaarbasis minder dan 100.000 dollar (98.485 euro) verdienen niet meer moeten betalen om hun kinderen naar Princeton te laten gaan. Princeton is één van de meest prestigieuze universiteiten in de wereld en staat bekend om het hoge academische niveau en lage toelatingspercentages.

11 september