Schiphol treft geen extra maatregelen na besmettingen Zuid-Afrika

De Nederlandse luchthaven Schiphol neemt vooralsnog geen extra maatregelen dan de al geldende regels, zoals afstand houden en de mondmaskerplicht, om reizigers tegen het coronavirus te beschermen. Dat op twee KLM-vluchten van Zuid-Afrika naar Nederland sprake was van een groot aantal coronabesmettingen, noemde de luchthavenexploitant “uitzonderlijk”. De kwestie is reden voor Schiphol om met KLM en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die in allerijl moest komen testen, na te gaan hoe een en ander kon gebeuren.

“We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid op controle, KLM had daar zeker een rol in vrijdag”, aldus een woordvoerder van Schiphol. “De verantwoordelijkheid van Schiphol richt zich op het luchthavenproces.” De GGD heeft volgens Schiphol ook geen signaal gegeven voor extra maatregelen, aldus de woordvoerder, die verder opmerkt dat Schiphol niet eerder massaal zoveel mensen moest testen bij aankomst. “Liever zien we dat reizigers getest zijn voor vertrek, die controle is aan de luchtvaartmaatschappij”, aldus de woordvoerder.

Het is nog niet bekend of en hoeveel reizigers daadwerkelijk besmet zijn met de nieuwe omicronvariant van het coronavirus die onder meer in zuidelijk Afrika rondwaart. Schiphol vindt dat de huidige test- en quarantaineverplichtingen bij vliegreizen “relatief goed” werken. “Ook zijn de besmettingsaantallen aan boord van een vliegtuig relatief laag”, zegt de woordvoerder. “We zullen dus naar de optelsom van de situatie kijken”, aldus de zegsman over de hoge besmettingsaantallen op de twee vluchten.

Na aankomst van ruim 600 passagiers op de twee vluchten werden de reizigers opgevangen in twee aparte ruimtes op Schiphol. Op beelden op sociale media was te zien dat het druk was in de ruimte en dat mensen niet altijd een mondmasker droegen of goed afstand hielden. “We hebben de twee vluchten op twee losse plekken afgehandeld, om zo de reizigersstromen van elkaar en van andere reizigers op de luchthaven te spreiden”, zegt de woordvoerder.