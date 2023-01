Schipbreukeling overleeft 24 dagen op zee met alleen fles ketchup, bouillonblokjes en lookpoeder

“Ik had niets te eten bij me, alleen een fles ketchup, knoflookpoeder en bouillonblokjes. Ik heb alles gemengd met water om ongeveer 24 dagen te overleven”, zegt Elvis Francois, een 47-jarige Dominicaan, in een video die werd vrijgegeven door de Colombiaanse marine.

De man had het woord “help” op de romp van zijn zeilboot geschreven. Hij werd uiteindelijk opgepikt op ongeveer 220 kilometer ten noordwesten van Puerto Bolivar. “Op 15 januari zag ik een vliegtuig overvliegen”, doet hij het verhaal van zijn redding. “Ik had een spiegel bij me en begon signalen te sturen door de zon te weerkaatsen. Toen ik het toestel twee keer voorbij zag vliegen, begreep ik dat ze me hadden gezien.”

De Colombiaanse marine kwam hem redden met de steun van een koopvaardijschip.

Elvis Francois dobberde 24 rond op zee.

Volgens een verklaring van de Colombiaanse marine was het slecht weer dat ervoor zorgde dat Francois op drift raakte. Hij was in december een zeilboot aan het herstellen in een haven op Sint-Maarten - een eiland in het noordoosten van de Antillen waar hij woont - toen hij door slecht weer naar zee werd gestuwd.

Hij had geen kennis van navigatie en raakte compleet verdwaald en gedesoriënteerd op zee. Pogingen om het schip te besturen waren vruchteloos. Hij probeerde verscheidene keren te bellen, maar had geen netwerk.

Wachten

“Ik kon niets anders doen dan zitten en wachten. Ik was 24 dagen helemaal alleen, zonder idee waar ik was, met niemand om mee te praten en geen idee wat ik moest doen. Het was moeilijk. Heel even verloor ik alle hoop. Ik dacht vaak aan mijn familie’, zei hij.

De man werd in Colombia overgedragen aan de immigratiediensten, zodat zij zijn terugkeer naar Dominica konden organiseren.

