Schip van Artsen Zonder Grenzen redt 440 migranten op Middellandse Zee

Opnieuw ruim 650 migranten bereiken Italiaanse kust

In de nacht van zondag op maandag kwamen opnieuw honderden migranten per boot vanuit Noord-Afrika in Europa aan, ondanks de levensgevaarlijke overtocht. Het ging om 650 migranten die aanmeerden in de Italiaanse gemeente Roccella Ionica, in de zuidelijke regio Calabrië.