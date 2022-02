Schip op de Noordzee verliest containers

Moordenaar kleine Maëlys (8) krijgt levenslang

Nordahl Lelandais (38) is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering van en de moord op de kleine Maëlys (8) in de Franse Alpen in 2017. Hij gaf op zijn proces toe dat hij haar had gedood en bood haar familie zijn excuses aan. De zaak hield heel Frankrijk in de ban.

18 februari