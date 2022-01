Schip met 18 opvarenden maakt water na botsing voor Nederlandse kust, reddingsboten en helikopters ingezet

Oekraïense soldaten klaar voor inval: “Rusland wacht het juiste moment af om binnen te vallen”

Oekraïense soldaten in de frontlinie maken zich klaar voor een inval van Rusland. Ze vertellen aan persbureau AP dat de Russen op het juiste moment wachten om Oekraïne binnen te vallen. “Poetin wacht op het juiste moment. Vanuit een militair standpunt is het momenteel niet het juiste moment. Het weer is niet goed genoeg voor zowel de voertuigen als de infanterie”, vertelt soldaat Zakhar Leshchyshyn. Bekijk de volledige reportage in bovenstaande video.

