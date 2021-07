Schip dat Suezkanaal blokkeerde vrijgegeven door Egyptische rechtbank

Buitenland Belgische toeriste mogelijk verlamd na sprong van klif in Portugal

5 juli Een vrouw van 23 jaar met de Belgische nationaliteit is in Portugal in het ziekenhuis beland nadat ze van een klif sprong en slecht neerkwam in het water. Het slachtoffer is volgens de lokale autoriteiten opgenomen met ‘laesie’ in de onderrug. Dat is een zeer ernstig letsel, met mogelijk verlamming als gevolg.