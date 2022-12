Schijnbaar dronken Poetin houdt verwarde toespraak en dat leidt tot amusante reacties: “Hij lijkt te beseffen dat hij een mislukkeling is”

Een opmerkelijk optreden van de Russische president, zoals je in de video hierboven kan bekijken, veroorzaakt deining op sociale media. Vladimir Poetin, met champagneglas in de hand, sprak donderdag schijnbaar in beschonken toestand over de oorlog waardoor zijn propagandamachine wat leek te sputteren.

In de jaren negentig keek de wereld niet meer op van een dronken toespraak van de toenmalige president Boris Jeltsin. Maar bij Poetin ligt dit toch enigszins anders. En hoewel hij af en toe wodka of bier drinkt, wordt hij helemaal niet beschouwd als een dronkaard. Donderdag, tijdens een medailleceremonie in een prachtige zaal van het Kremlin, heeft de wereld kunnen kennismaken met een Poetin die toch boven zijn theewater lijkt te zijn. Beelden van die ceremonie worden nu veelvuldig op Twitter gedeeld.

Wat wiebelend van de ene voet op de andere en rare gezichten trekkend, heeft de Russische leider het over fake news. Vermeend nepnieuws mag Rusland er immers niet van weerhouden “onze verplichting aan ons volk na te komen”, stelt de Russische leider. “Ik bedoel: de brute oorlog tegen Oekraïne. Men moet begrijpen wat er nu werkelijk gebeurt”, zegt hij.

KIJK. Poetins propandamachine lijkt te sputteren tijdens toespraak in schijnbaar dronken toestand

Er is “veel opwinding over onze aanvallen op de energie-infrastructuur in een buurland”, vervolgt Poetin. Hij geeft vrijelijk toe dat het Russische leger de infrastructuur viseert waardoor miljoenen Oekraïners geen water, elektriciteit en verwarming hebben.

“Ja, we doen dat,” verklaart Poetin met een ongewoon verwarde blik en vraagt dan als een schooljongen: “Maar wie is er begonnen?”

Volledig scherm Poetin spreekt met bubbels in de hand. © Videostill

Vervolgens vuurt hij verschillende vragen af om zijn absurde bewering kracht bij te zetten dat Oekraïne zelf verantwoordelijk is voor de Russische raketaanvallen op zijn energie-infrastructuur. “Wie heeft de Krimbrug aangevallen?” En “Wie levert er geen water aan Donetsk?”

Waarnemers reageren verrast en geamuseerd op het verwarde optreden van de Russische president. Publicist en Oekraïne-expert Euan MacDonald meldt dat Poetin “duidelijk dronken was” en “zijn propagandaleugens door elkaar haspelde”: “Het zou de Krim moeten zijn die geen water uit Oekraïne krijgt - niet Donetsk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dit is de eerste keer dat ik Poetin dronken heb gezien, in welke context dan ook. Hij raaskalt zoals gewoonlijk, maar hij lijkt te beseffen dat hij een mislukkeling is. Zeer interessant en veelbelovend. Alle Russen zullen zien dat hij dronken en zwak is”, besluit de Zweedse econoom en Poetin-expert Anders Aslund op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.