(Schijn)referenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne gaan tweede dag in

Update Nieuwe tyfoon slaat hard toe in Japan: al 1 dode en 3 gewonden

In Japan zijn zaterdag door tyfoon Talas zeker twee doden gevallen en zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Met name bij de stad Shizuoka ten zuidwesten van Tokio is er extreem veel regen gevallen en zijn er harde windstoten, meldt persbureau Kyodo.

9:13