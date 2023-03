Schietpartij tijdens huiszoekingen bij extreemrechtse Duitse beweging: agent gewond, verdachte opgepakt

Bewakingscamera’s registre­ren gruweldaad op straat in Birmingham: 82-jarige man overgoten met vloeistof en in brand gestoken

Een 82-jarige man is maandagavond in de Britse stad Birmingham op straat in brand gestoken. De man was op weg van de moskee naar huis, maar werd onderweg aangesproken door een voorbijganger, die hem even aan de praat hield. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man niet veel later in brand wordt gestoken.