Schietpartij tijdens diploma-uitreiking op universiteit Filipijnen: voormalige burgemeester, haar assistent en een veiligheidsagent komen om het leven

Twee Amerikanen gedood in Donbas

Twee Amerikanen hebben het leven gelaten in de Donbas, de regio in het oosten van Oekraïne waar de oorlog woedt tussen de troepen van Kiev en Moskou. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bevestigd, zonder te preciseren of het om strijders ging.

23 juli