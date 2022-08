Schietpartij op parking van Six Flags-pretpark in Illinois: drie mensen raken gewond, geen doden

Drie mensen zijn gewond geraakt tijdens een schietpartij op de parking van een Six Flags-pretpark in Gurnee, in de Amerikaanse staat Illinois. Dat bevestigt de politie. Een jongeman van 17 jaar en een 19-jarige vrouw liepen lichte verwondingen aan hun benen op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Een derde persoon raakte gewond aan de schouder, maar weigerde naar het ziekenhuis te gaan. Er vielen geen doden.

Omstreeks 20:00 uur lokale tijd kreeg de politie een oproep dat er schoten waren gelost op de parking van het pretpark. Volgens de politie zou een auto de parkeerplaats zijn opgereden, waarna enkele verdachten uitstapten in de buurt van de ingang en op een ander individu begonnen te schieten. De inzittenden van de wagen vluchtten kort daarna weg.

“De schietpartij van deze avond was geen willekeurige daad, maar leek eerder een doelbewust incident buiten het park te zijn. Er was dus geen actieve schutter in het park”, aldus de politie. Het pretpark in Gurnee, op zo'n 64 kilometer van Chicago, sloot wel vroeger de deuren wegens het incident.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mensen renden in paniek weg”

Bezoeker Michael Pontrelli was samen met zijn gezin in het park toen de schietpartij plaatsvond. Hij zag hoe een groep mensen in paniek wegrende van de ingang, zo vertelde hij aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’. “We zagen een zwerm ouders hun kinderen naar buiten brengen, dus verstopten mijn familie en ik ons tussen twee muren”, zei hij. “Agenten renden gewapend naar binnen en begeleidden iedereen naar buiten”, aldus Pontrelli.

Ook Six Flags reageerde op het incident. “We besteden het grootse deel van onze tijd, talent en middelen aan veiligheid en beveiliging”, aldus de woordvoerder van het pretpark. “Preventieve maatregelen gelden zowel binnen als buiten het park voor de bescherming van bezoekers en teamleden. We blijven ons protocol dagelijks bijschaven en verbeteren om ervoor te zorgen dat we het hoogste niveau van veiligheid bieden”, klonk het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.