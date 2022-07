Schietpartij op 4 juli-parade in Amerikaanse staat Illinois: 6 doden en zeker 24 gewonden, politie jaagt nog altijd op dader

Bij een schietpartij op een parade ter ere van Independence Day in de Amerikaanse staat Illinois zijn 6 doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn ook 24 gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar ziekenhuizen zelf spreken van 31 gewonden. De schutter is nog niet gevat. Volgens de politie vuurde hij vanop een dak en was hij heel moeilijk te zien. Er is een geweer van “zwaar kaliber” gevonden, maar volgens de commandant van de Highland Park Police Patrol, Chris O’Neill, wordt ervan uitgegaan dat hij nog altijd gewapend is. Dat zei hij aan de ‘Chicago Tribune’.

De feiten gebeurden iets over 10 uur vanmorgen plaatselijke tijd (17 uur Belgische tijd) in het centrum van Highland Park bij Chicago, ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Het gaat om een residentiële buurt, die niet bekend staat om geweld.

Volgens de politie is de verdachte wit, tussen 18 en 20 jaar, niet groot en heeft hij lang zwart haar. Hij droeg een wit of blauw T-shirt. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zich ergens verschanst of dat hij gijzelaars heeft.

Op filmpjes die gedeeld worden op sociale media zijn schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten “die snel na elkaar volgden”. Dat zegt ook een andere getuige aan nieuwszender CNN. Volgens hem duurde het geweervuur minder dan een minuut.

Een reporter van de ‘Chicago Sun-Times’ heeft drie bebloede lichamen gezien met lakens erover en vijf andere mensen die gewond leken. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen en stoeltjes, buggy’s en andere spullen gewoon achterlaten.

De politie heeft mensen aangespoord om de plaats van de schietpartij te verlaten en zich binnen te verschansen. Er is een perimeter ingesteld. Ook de sheriff van Lake County vraagt om het centrum zo snel mogelijk te verlaten op Twitter. Hij spreek over een incident dat “compleet willekeurig” lijkt.

Tiplijn

De ordediensten doorzoeken gewapend het gebied. De lokale politie krijgt hulp van de staatspolitie en het FBI. Het FBI vraagt iedereen die beeldmateriaal van de schietpartij heeft of weet wie de dader is, om contact op te nemen via zijn tiplijn. Ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Er zijn 6 doden bevestigd. Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park spreekt van 24 gewonden die naar ziekenhuizen zijn gebracht. Maar in de ziekenhuizen zelf zijn al 31 gewonden geteld. In het plaatselijke NorthShore Highland Park Hospital worden volgens een woordvoerder 26 mensen behandeld en zijn er 5 overgebracht naar NorthShore Evanston Hospital.

“De grote meerderheid heeft schotwonden", aldus Jim Anthony. “Anderen liepen verwondingen op in de chaos die ontstond na de schietpartij.”

Volledig scherm © Getty Images

Burgemeester Rotering maakte kort na de feiten op Twitter melding van een “incident” in het centrum van de gemeente en zei dat alle festiviteiten voor de nationale feestdag geannuleerd waren. “Onze gemeenschap is getroffen door een daad van geweld die ons tot in ons diepste binnenste geraakt heeft”, zei ze later op een persconferentie. “Ons hart gaat uit naar de families van de slachtoffers in deze vreselijke tijd.”

Ook omliggende gemeenten hebben hun festiviteiten geannuleerd. Gouverneur JB Pritzker heeft staatspolitie vrijgemaakt en volgt de situatie op de voet, zo meldt hij op Twitter. “Er zijn geen woorden voor het soort monster dat op de loer ligt en het vuur opent op families met kinderen die met hun gemeenschap feest vieren”, zegt hij. “We moeten - en zullen - een einde maken aan deze plaag van wapengeweld.”

Daarmee lijkt het debat rond wapenbezit in de VS opnieuw opgestookt te worden.

Campagneteam

Democratisch volksvertegenwoordiger Brad Schneider was met zijn campagneteam aanwezig aan de start van de parade toen het schieten begon. “Vandaag heeft een schutter toegeslagen in Highland Park tijdens een parade voor Independence Day”, vertelt hij. “Mijn team en ik zijn veilig. We volgen de situatie op de voet en staan in contact met de burgemeester. Ik heb gehoord dat er doden gevallen zijn en anderen gewond zijn geraakt. Mijn medeleven voor familie en geliefden.” Ook hij laat al zijn stem horen in het wapendebat: “Genoeg is genoeg!”

Volledig scherm © AP

Highland Park telt ongeveer 30.000 inwoners. Volgens het Amerikaanse Census Bureau - dat volkstellingen bijhoudt - is 90 procent wit. Een derde van de inwoners is joods, volgens het internationaal persbureau ‘Jewish Telegraphic Agency’.