Schietpartij in Texaanse school gemeld

Jongetje van aangrijpen­de, virale foto is kankervrij verklaard: “Hij voelt zich nu geweldig”

16:05 Het was een beeld dat niemand onberoerd liet in 2019: een Amerikaanse jongetje hangt boven de wc-pot - misselijk als hij is van zijn chemobehandeling - en zijn zusje Aubrey staat hem moedig bij. Nu komt moeder Kaitlin Burge met uitstekend nieuws. Haar zoontje Beckett, 6 jaar ondertussen, is kankervrij verklaard.