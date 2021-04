Schietpartij in school in Tennessee, verscheidene slachtoffers volgens politie

Toen zijn vrouw aan het bevallen was, kreeg Antonio (39) seintje dat er een nieuw hart voor hem was

11 april Antonio Salvador (39) leed aan een ernstige hartaandoening en stond op het punt de geboorte van zijn eerste kind mee te maken, toen er een hart beschikbaar kwam waar hij al jaren op had gewacht. Na een moment van twijfel stemde de Spanjaard, die zich samen met zijn echtgenote in de verlossingskamer bevond, toe. Hij kreeg een harttransplantatie, terwijl zijn vrouw beviel van een gezonde zoon in een ziekenhuis in Madrid. Een emotionele rollercoaster.