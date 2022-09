Schietpartij in Memphis: man schiet 4 mensen dood terwijl hij live verslag brengt op Facebook

TV HBO lost nieuwe trailer ‘House of the Dragon’ en stoomt fans klaar voor aflevering 4

De allereerste ‘Game of Thrones’-spin-off ‘House of the Dragon’ kende twee weken geleden de beste release ooit van een HBO-programma. Maar toch worden de fans nogmaals getrakteerd op een trailer om hen te enthousiasmeren voor de vierde aflevering. Zoals te zien in de beelden, begint de spanning tussen de hoofdpersonages hoog op te lopen. Dat is logisch, want met een totaal van tien afleveringen zit de serie over twee weken al in de helft.

6 september