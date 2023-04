Schietpartij in Amerikaanse stad Louisville: vijf doden en negen gewonden, dader is voormalige bankmedewerker

De man die maandag in een bank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, vier mensen doodschoot, was een werknemer van de bank waar de schietpartij plaatsvond. De 23-jarige man, die de moordpartij livestreamde, kreeg volgens bronnen het nieuws dat hij ontslagen ging worden. Hij doodde maandagochtend (plaatselijke tijd) vier van zijn collega’s, negen anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van hen, onder wie een politieagent, zijn in kritieke toestand. De schutter, die werd geïdentificeerd als Connor Sturgeon, werd gedood tijdens een vuurgevecht met de politie.

De schietpartij vond plaats in de buurt van het Slugger Field honkbalstadion in Louisville. De dader begon rond 8.30 uur lokale tijd (14.30 uur Belgische tijd) te schieten in een historisch pand uit 1837 in het centrum, de Old Bank of Louisville. Bij het bloedbad kwamen vier bankmedewerkers, collega's van de schutter, om. Het gaat om Joshua Barrick (40), Thomas Elliot (63), Juliana Farmer (45) en James Tutt (64). De 23-jarige schutter zelf werd door de politie doodgeschoten tijdens een vuurgevecht.

Over het motief van de dader, die werd geïdentificeerd als de 23-jarige Connor Sturgeon, is nog niets bekendgemaakt. Volgens een LinkedIn-pagina werkte de man sinds vorig jaar voltijds in de Old National Bank, nadat hij er eerst stage liep. Bronnen zeggen dat hij de boodschap had gekregen dat hij ontslagen ging worden. Hij zou een brief of e-mail hebben achtergelaten waarin stond dat hij het vuur ging openen in de bank, schrijft CNN. De man was niet gekend bij de politie.

Volgens de politie filmde Sturgeon de aanval op de bank en streamde hij de beelden ervan live. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zei in een mededeling “de livestream van het tragische incident snel verwijderd te hebben”.

Tweede incident

Circa tien kilometer westelijker is maandag even later een man met een vuurwapen doodgeschoten bij een schietpartij bij een onderwijsinstelling in het centrum van Louisville. De toedracht is onbekend en de dader voortvluchtig.

Louisville is een stad met 625.000 inwoners in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Andy Beshear, de democratische gouverneur van de staat Kentucky, is onderweg naar de stad. “Bid alstublieft voor alle getroffen families en voor de stad Louisville”, klinkt het op Twitter.

Biden: “Nieuwe zinloze daad van wapengeweld”

President Joe Biden noemde de schietpartij op Twitter een “nieuwe zinloze daad van wapengeweld”. “Te veel Amerikanen betalen met hun leven de prijs voor het gebrek aan actie. Wanneer zullen de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om onze gemeenschappen te beschermen?”, schreef hij ook.

Volgens persagentschap Reuters vonden dit jaar al 146 schietpartijen met vier of meer slachtoffers plaats in de VS. Eind maart stierven nog drie negenjarige kinderen en drie personeelsleden in een school in Nashville, Tennessee.

Vuurwapengeweld is vrijwel alledaags in het uitgestrekte land waar meer dan 330 miljoen mensen wonen. Volgens waarnemers van het vuurwapenbezit in de VS stelt bijna een derde van de inwoners openlijk een vuurwapen te bezitten. Maar volgens schattingen zijn er in de VS 120 vuurwapens in particulier bezit per honderd inwoners. Dat zou een onbetwist wereldrecord zijn.

In de nacht van zondag op maandag vielen in Orlando in Florida nog vier doden bij een schietpartij die wordt toegeschreven aan een “huiselijk geschil”. Een man opende het vuur in een appartement, vermoordde drie mensen inclusief een kind en verliet de woning waar hij in een vuurgevecht met agenten werd neergeschoten. Korte tijd later overleed hij in een ziekenhuis.