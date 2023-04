Schietpartij in Amerikaanse stad Louisville: vijf doden en negen gewonden

Bij een schietpartij in het centrum van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de lokale politie op Twitter. Vijf mensen - onder wie de schutter - kwamen om het leven, negen andere raakten gewond. Tijdens een persconferentie verklaarde de lokale politiechef dat ook twee agenten gewond raakten.

Volgens de lokale politiechef, Paul Humphrey, zijn bij de schietpartij vier mensen om het leven gekomen. De schutter zelf is gedood door de politie. “Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en worden daar behandeld, waaronder een agent”, klonk het nog.

De schietpartij vond plaats in de buurt van het Slugger Field honkbalstadion in Louisville. De dader begon rond 8.30 uur lokale tijd (14.30 uur Belgische tijd) te schieten in een historisch pand uit 1837 in het centrum, de Old Bank of Louisville.

Over de identiteit of de motieven van de dader is nog niet veel bekend. Volgens de politie was er “een connectie” tussen de bank en de schutter. Mogelijk was hij een voormalige werknemer. Een getuige zei dat de dader een aanvalsgeweer gebruikte. Nieuwszender CNN berichtte dat sommige aanwezigen waren gaan schuilen in de kluis.

Louisville is een stad met 625.000 inwoners in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Andy Beshear, de democratische gouverneur van de staat Kentucky, is onderweg naar de stad. “Bid alstublieft voor alle getroffen families en voor de stad Louisville”, klinkt het op Twitter.

