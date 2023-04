Schietpartij in Amerikaanse stad Louisville: minstens zes gewonden, waaronder politieagent

Laatste aanklager van Neurenberg overleden: Ben Ferencz veroordeel­de 22 nazi’s

Op 103-jarige leeftijd is de Amerikaan Benjamin Ferencz overleden. Hij was aanklager tijdens de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog tegen de kopstukken van het nazibewind. Ferencz overleed volgens zijn zoon vrijdag in een woonzorgcentrum in Boynton Beach in Florida.