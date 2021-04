Schietpartij bij winkelcentrum in Nederlandse Woerden, mogelijk vier schoten gelost

Human Rights Watch: “Israël maakt zich schuldig aan apartheid tegenover Palestij­nen”

8:44 Israël maakt zich schuldig aan "apartheid" in zijn beleid tegenover de Arabieren op zijn grondgebied en de Palestijnen in de bezette gebieden. Dat stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat dinsdag gepubliceerd werd.