Scherpschutter van politie schiet kidnapper dood die baby vasthoudt

Vier gezinsle­den, onder wie twee kinderen, komen om bij brand in apparte­ments­ge­bouw in Straats­burg

In Straatsburg, in het noordoosten van Frankrijk, zijn vanochtend vier gezinsleden, onder wie twee kinderen, om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken in hun appartement. “Er zijn vier dodelijke slachtoffers, twee volwassenen en twee kinderen. We hebben een onderzoek geopend naar de precieze oorzaak van de brand”, meldt het parket.

12:30