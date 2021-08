Scherpe kritiek op onaangekondigde reis van Amerikaanse parlementsleden naar Kaboel

Recordaan­tal nieuwe besmettin­gen gerappor­teerd in Japan: Olympische Spelen (indirecte) oorzaak?

16:16 In Japan is het aantal coronabesmettingen gestegen tot meer dan 20.000 gevallen per dag, het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. De schuldige? Naar alle waarschijnlijkheid de Olympische Spelen, al was er amper sprake van besmettingen onder de atleten.