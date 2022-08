Scheepvaart op Rijn in Duitsland een tijdlang geblokkeerd

In de loop van de voormiddag is het schip weggesleept. Volgens de scheepvaartpolitie wordt het vaartuig naar de stad Bingen gebracht. Het scheepvaartverkeer moet stroomopwaarts worden vrijgegeven rond de middag. Stroomafwaarts zou dat rond 14 uur gebeuren.

Lage waterstand

Het is nog niet duidelijk of het goederenschip in de problemen kwam door de lage waterstand. Door die lage stand is het niet ondenkbaar dat er problemen aan de schroeven waren ontstaan, aldus een woordvoerder. Duikers zullen dat onderzoeken eens het vaartuig is aangekomen in Bingen.