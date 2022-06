Scheepswrak van WO2 op bijna 7.000 meter diepte ontdekt voor Filipijnse kust

Volgens het Amerikaanse Caladan Oceanic, een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderwatertechnologie, heeft een bemande duikboot op een diepte van 7 kilometer beelden kunnen maken van de beschadigde romp van de USS Samuel B Roberts. De 'Sammy B' zonk tijdens een gevecht bij het eiland Samar op 25 oktober 1944, toen het Amerikaanse leger probeerde de Filipijnen te bevrijden. De Filipijnen waren toen een Amerikaanse kolonie onder Japanse bezetting.

Volgens gegevens van de Amerikaanse marine heeft de bemanning van het betrokken schip, nadat het schip geraakt was, "bijna drie dagen rondgedobberd in afwachting van redding, waarbij overlevenden bezweken aan hun verwondingen of aan aanvallen van haaien". Van de 224 bemanningsleden zijn er 89 omgekomen.

Volgens Caladan Oceanic is het wrak gevonden op een diepte van 6.895 meter en is het daarmee "het diepste scheepswrak dat ooit gelokaliseerd en bestudeerd is". Hetzelfde bedrijf vond in 2021 ook al de USS Johnston op een diepte van bijna 6.500 meter. Dat was toen ook het diepst bekende wrak. Ter vergelijking: het wrak van de Titanic ligt op een diepte van bijna 4.000 meter.