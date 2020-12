Schattenjager die goudschat vond in Rocky Mountains maakt zich bekend nadat hij werd aangeklaagd door rivale: “Ik ben rechtmatige vinder”

In juni werd de mysterieuze goudschat van kunstverzamelaar en antiquair Forrest Fenn, met een geschatte waarde van minstens een miljoen euro, gevonden door een anonieme schattenjager. Daarmee kwam een einde aan de zoektocht van tienduizenden schattenjagers die het voorbije decennium op zoek gingen naar het waardevolle kistje. Deze week maakte de vinder van de schat zich tegen zijn wil bekend. Hij wordt aangeklaagd door een andere speurder, die beweert dat de de vinder haar computer en telefoon heeft gehackt, en dat zij daarom de rechtmatige eigenaar van de schat is.

Het was Forrest Fenn zelf die in juni van dit jaar op zijn website aankondigde dat de zoektocht voorbij was. “Het gedicht in mijn boek bracht hem tot bij de exacte locatie. Ik feliciteer de duizenden mensen die deelnamen aan de zoektocht en hoop dat de belofte van nieuwe ontdekkingen hen zal blijven aantrekken. De zoektocht is dus voorbij", schreef de excentrieke kunstverzamelaar, die in september op 90-jarige leeftijd is overleden.

Lees ook Goudschat van minstens 1 miljoen van excentrieke miljonair na tien jaar gevonden in Rocky Mountains

De vinder van de schat bleef tot deze week anoniem. Maandag publiceerde een 32-jarige Amerikaanse geneeskundestudent een bericht op de blogsite Medium waarin hij naar voor komt als de vinder van de schat. “Mijn naam is Jack Stuef, en ik ben de vinder van de Forrest Fenn schat. Ik zocht er twee jaar lang naar, en op 6 juni dit jaar heb ik de schat opgehaald van de plek waar ik hem vond in Wyoming, dezelfde plek waar Forrest hem tien jaar geleden verborg. Ik ben nu eigenaar van de schatkist”, luidt het bericht.

In het bericht beschrijft de Amerikaan wat er is gebeurd sinds hij de schat gevonden heeft. Hij verhuisde naar eigen zeggen met zijn gezin naar een goed beveiligd gebouw en bewaart de schat in een kluis op “een veilige locatie” in New Mexico. Hoewel Stuef liefst anoniem was gebleven, werd hij door een rechtbank gedwongen om zijn identiteit openbaar te maken, schrijft hij. “Een vrouw die ik niet ken, en met wie ik nooit contact heb gehad, heeft een roekeloos geding gestart tegen mij.” Omdat zijn naam door de rechtszaak toch openbaar zal worden, koos Stuef ervoor om zelf met zijn verhaal naar buiten te komen.

“Misbruik van het rechtssysteem”

Barbara Anderson, een advocate uit Chicago, is een van de vele duizenden, misschien wel tienduizenden schattenjagers die al jaren op zoek zijn naar de schat die Fenn ergens in 2009 of 2010 verstopte in de Rocky Mountains. Anderson beweert echter de rechtmatige eigenaar te zijn van de schat. Ze beschuldigt Stuef ervan haar privéberichten en documenten gelezen te hebben, en zo op het spoor gekomen te zijn van de locatie van de schat.

“Misbruik van het rechtssysteem”, noemt de geneeskundestudent de claim. “Ik ben de rechtmatige vinder en eigenaar van de schat. In de rechtszaak in New Mexico worden veel bizarre, valse, ongegronde en lasterlijke beschuldigingen tegen mij geuit.” Stuef heeft dan ook het volste vertrouwen in de rechtszaak, en kondigt nog aan dat hij “gepaste juridische stappen” zal ondernemen tegen iedereen die ongefundeerde rechtszaken start tegen hem.

Smaragdgroene ring

Tenslotte heeft Stuef nog een boodschap voor iedereen die hoopt dat hij tijdens de rechtszaak de exacte locatie waar de schat werd gevonden en de aanwijzingen die hem tot daar brachten openbaar zal maken. “Ik voel me verantwoordelijk om dat geheim te houden”, schrijft hij. “Als ik zou onthullen waar de schat lag, zou het natuurlijke wonder, de plaats die Forrest zo dierbaar was, worden vernietigd door mensen die hopen dat er nog een stukje van de schat is achtergebleven.”

Daarmee geeft Stuef andere schattenjagers ook nog een sprankeltje hoop, want hij laat weten dat er een smaragdgroene ring ontbreekt in het kistje, hoewel Forrest zelf steeds beweerde dat die bij de schat hoorde. En zo hoeft de zoektocht nog niet helemaal voorbij te zijn.

Volledig scherm De Amerikaanse kunstverzamelaar en antiquair Forrest Fenn overleed in september dit jaar, slechts enkele maanden nadat zijn schat werd gevonden. © AP