Schandaal in Frankrijk: stoffelijke overschotten gebruikt voor crashtests met auto’s

Franse journalisten konden een rapport van de Inspectie der Wetenschappen, de IGAS, inkijken over een onderzoek naar één van de grootste anatomische centra van Europa: het CDC. Dat centrum is verbonden aan de Universiteit Parijs-Descartes. In het rapport staat te lezen dat het CDC lichamen die ter beschikking waren gesteld aan de wetenschap, heeft verkocht aan de auto-industrie voor crashtests. Voor een stoffelijk overschot werd 900 euro betaald, voor lichaamsdelen 400 euro. Hoeveel lichamen precies werden verkocht, is niet bekend. Maar in het rapport staat dat 37 procent van de inkomsten komt uit deals met industriële bedrijven.

In Frankrijk is het toegelaten om stoffelijke overschotten aan bedrijven te verkopen, maar de donoren en families moeten hiervan altijd eerst op de hoogte gebracht worden. In dit geval wisten de nabestaanden van niets. Hoewel het verkopen van lichamen aan privébedrijven niet illegaal is in Frankrijk, zijn de nabestaanden in zekere zin toch bedrogen, zo vindt Axel Kahn, oud-voorzitter van de Universiteit Parijs-Descartes.

Volledig scherm Een dummy tijdens een crashtest. Bij Franse proeven werden soms stoffelijke overschotten gebruikt in plaats van poppen. © Getty Images

Een dochter van een overleden vrouw zegt dat er werd gezegd dat “het voor de goede zaak was”. “Maar niemand heeft gezegd: we gaan uw lichaam straks misschien met 150 kilometer per uur tegen een muur laten botsen”, klinkt het.

Niet alleen de auto-industrie, maar ook het leger gebruikte de lichamen om experimenten mee uit te voeren. “We zijn verplicht om stoffelijke overschotten te gebruiken als we serieuze onderzoeksresultaten willen”, zegt Olivier Gagey, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Europees Centrum voor Veiligheidsstudies en Risicoanalyse. “Militairen moeten getraind worden op flinke schokken. Wat gebeurt er als hun wagen op een mijn rijdt? Hoe kan je inzittenden dan het best beschermen?”

Wanpraktijken

Het CDC en de Universiteit Parijs-Descartes liggen al langere tijd onder vuur. In 2019 verscheen een schokkende reportage over de gebeurtenissen in het CDC, waarna de Franse autoriteiten een onderzoek startten. In de reportage kwamen allerlei wanpraktijken aan het licht. Lichamen en ledematen bleken op een hoop te liggen. In het rapport stond te lezen dat “het op een massagraf leek”. Muizen liepen over de stoffelijke overschotten en koelcellen konden niet meer dicht door de roest. Ook waren de werkkamers “al zeker twintig jaar niet meer ontsmet”. Bovendien was naar verluidt de beveiliging niet optimaal. Iedereen kon zomaar vrij in en uit lopen.

“Er werden lichaamsdelen verhandeld. Medewerkers verkochten lichaamsdelen op zaterdagochtend aan chirurgen. Alles was te koop”, getuigde de ex-directeur. Daarnaast werden niet alle lichamen volgens de gebruikelijke procedures vervoerd. In een rapport staat te lezen dat er lichamen in de kofferbak van een auto werden gelegd. Bovendien waren medewerkers niet altijd op de hoogte van de medische achtergrond. Soms belandden er lichamen van hiv- en hepatitispatiënten op de dissectietafel zonder dat onderzoekers dit wisten.

Verschillende medewerkers van het CDC hadden hun ongenoegen geuit over de praktijken, maar er werd nooit ingegrepen van bovenaf. Een van de bestuurders had er in 2017 genoeg van en nam ontslag. “Toen ik hier aankwam renden de ratten door de gangen. Lichamen werden in deplorabele toestand bewaard”, luidde het.

Justitie ontving intussen klachten van maar liefst 170 nabestaanden.