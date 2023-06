Schandaal bij Harvard: directeur van mortuarium zette handeltje op in lichaamsdelen gedoneerd voor de wetenschap

De feiten op de prestigieuze Amerikaanse universiteit zouden zich afgespeeld hebben tussen 2018 en 2022. De toenmalige manager van het mortuarium, de 55-jarige Cedric Lodge, nam organen en delen weg van lichamen die voor medisch onderzoek of educatie gebruikt werden, om ze te verhandelen. Naast Lodge zijn ook zijn echtgenote Denise en nog vier andere verdachten zijn in de zaak aangeklaagd, melden Amerikaanse media.

Kopers konden komen kiezen

De lichamen worden gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek of voor medisch onderwijs. Wanneer ze niet meer gebruikt worden, worden ze over het algemeen gecremeerd en de resten worden overgedragen aan nabestaanden. Lodge wordt er nu van beschuldigd delen van lichamen te hebben verwijderd en verhandeld.

Horrorpoppen

Het is nog niet precies bekend wie de afnemers allemaal waren, maar media spreken van een netwerk waar ook een mortuarium in Arkansas bij betrokken is. Een van de kopers die wordt genoemd, is een vrouw in de staat Massachusetts. Zij runt een internetbedrijfje dat horrorpoppen en -attributen verkoopt. Ze zou in 2020 voor een gezicht zeker 550 euro aan Lodge hebben betaald.