Schadevergoeding zwarte medewerker Tesla verlaagd met 122 miljoen dollar

De autofabrikant werd vorig jaar oktober door een jury veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding aan Diaz, omdat die als uitzendkracht in een Tesla-fabriek in Fremont te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Diaz werkte in 2015 en 2016 in die fabriek in het noorden van Californië. Tesla ging in beroep tegen de schadevergoeding omdat het bedrag buitensporig hoog en "zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving" zou zijn.