Schade op terrein kerncentrale in Oekraïense Zaporizja na beschietingen: stroomkabels geraakt, brand uitgebroken

Gevaar voor heel Europa, dilemma voor Oekraïense strategie: Russen gebruiken kerncentra­le als schild

De kerncentrale van Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, wordt een obstakel bij het geplande Oekraïense tegenoffensief. Oekraïense strijdkrachten kunnen de Russische bombardementen niet beantwoorden uit schrik de reactoren te treffen. Mocht een van de zes reactoren worden geraakt met een krachtig wapen, dan bestaat het risico van een meltdown of explosie die straling kan verspreiden over Oekraïne en ver daarbuiten. Dat gebeurde eerder in Tsjernobyl.

2 augustus