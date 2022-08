Schade na explosies op Russische militaire luchthaven in Krim flink groter dan eerst gemeld

De explosies op de militaire luchthaven van Saki in de door de Russen geannexeerde Krim blijken meer schade veroorzaakt te hebben dan eerst gemeld. Volgens Russische staatspersbureaus is het aantal slachtoffers opgelopen tot één dode en veertien gewonden en raakten ook 62 woningen beschadigd en 20 winkels. Over de oorzaak van de explosies is nog altijd veel onduidelijkheid.

Het vliegveld ligt vlak bij de badplaats Novofedorivka aan de Zwarte Zee. Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat er gisteren rond 15.30 uur (lokale tijd) zeker twaalf ontploffingen te horen waren. Een halfuur later was er nog een knal. Die was het luidst en veroorzaakte nog twee rookpluimen.

Het ministerie van Volksgezondheid van de Krim meldde vanmorgen om 8.30 uur plaatselijke tijd op Telegram dat het aantal slachtoffers was opgelopen tot één dode en dertien gewonden. “Tien van de slachtoffers, onder wie twee minderjarigen, werden verzorgd in het ziekenhuis met lichte verwondingen. Eén iemand is opgenomen. Twee anderen gingen zelf naar een ziekenhuis en mochten daarna naar huis”, staat er te lezen.

Noodtoestand

Het door Rusland aangestelde hoofd van de Krim, Sergey Aksyonov, stelde het aantal gewonden inmiddels bij tot veertien. Hij kondigde meteen na de ontploffingen de gemeentelijke noodtoestand af. Er waren een tijdlang geen elektriciteit en gas. “Er zijn 62 woningen beschadigd, zowel appartementen als individuele huizen”, reageert hij volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Ook een twintigtal winkels liep schade op.

Volgens Aksyonov zullen alle eigenaars bijgestaan worden bij de herstellingswerken. Ruim 250 mensen verblijven momenteel in tijdelijke huisvesting. “Iedereen wordt voorzien van voedsel en meer”, zei hij ook.

Het ruimen van het puin moet wel nog wachten tot het onderzoek naar de explosies is afgerond. Over de oorzaak is er op dit moment nog veel onduidelijkheid.

Frontlinie

Een hooggeplaatste functionaris binnen het Oekraïense leger zei aan ‘The New York Times’ dat Oekraïne achter de explosies zat. “Dit was een luchtmachtbasis vanwaar vliegtuigen regelmatig opstegen om aanvallen op onze troepen uit te voeren op het zuidelijke strijdtoneel”, verklaarde hij anoniem. Opvallend: de regio ligt ruim 200 kilometer van de dichtstbijzijnde frontlinie en werd door Rusland tot nu toe als veilig beschouwd.

Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het echter om vliegtuigmunitie die per ongeluk afging. Het departement zegt dat er geen aanval is geweest. Volgens de eerste verklaringen van Moskou raakte niemand gewond, was er geen brand en is er geen militair materieel beschadigd. Beelden die verspreid worden via sociale media lijken echter een ander verhaal te vertellen, met zeker één verwoeste straaljager.

Een bron bij Defensie verklaarde aan het Russische staatspersbureau Interfax dan weer dat het niet naleven van de brandveiligheidsregels aan de oorzaak ligt van de explosie van de munitie.

Perimeter

Volgens lokale autoriteiten werd in elk geval een perimeter van vijf kilometer ingesteld en zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Dat meldt Interfax nog.

Voor het toerisme aan zee zouden er weinig gevolgen zijn. Het hoofd van het Federaal Bureau voor Toerisme, Zarina Doguzova, meldt dat de toeristische infrastructuur op de Krim normaal functioneert en dat de situatie in de resorts rustig is. In Novofedorivka en buurgemeente Mikhailovka wonen zo'n 10.000 mensen, maar in het zomerseizoen neemt dat aantal flink toe door een instroom van toeristen.