Schade in Frankrijk na dood Nahel zal verzekeraars 650 miljoen euro kosten

Ex-adviseur Trump die optrad als Chinees agent aange­klaagd

Het hoofd van een Amerikaanse denktank is aangeklaagd omdat hij illegaal zou hebben opgetreden als een Chinese vertegenwoordiger. Federale aanklagers in Manhattan zeiden maandag (lokale tijd) dat Gal Luft zou hebben geprobeerd te bemiddelen in de verkoop van wapens en Iraanse olie. Hij werkte destijds als adviseur van Donald Trump, die toen net de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 had gewonnen.