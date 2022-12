Schade aan Oekraïens elektriciteitsnetwerk is groot na Russische bombardementen

Amerikaan­se deelt laatste beelden van zus die overlijdt in haar auto tijdens sneeuw­storm

Dit zijn de laatste beelden die de 23-jarige Andell Brown maakte op 23 december. De jonge Amerikaanse komt vast te zitten in een sneeuwstorm in de New Yorkse wijk Buffalo op weg naar huis. Ze stuurt de video naar haar zus die ongerust is. Andell blijft er zelf kalm bij en zegt dat ze verwarming heeft en in haar auto zal slapen. Plots antwoordt Andell echter niet meer. De volgende dag krijgt haar familie het slechte nieuws te horen. Ze hebben de wagen gevonden, maar Andell is overleden door de kou.

28 december