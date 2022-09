Schade aan gebouwen door droogte in Frankrijk op 1,6 à 2,4 miljard euro geraamd

Iran wil geen kernwapens verwerven, zegt Iraanse president Ebrahim Raïsi

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft woensdag het atoomprogramma van zijn land verdedigd. Hij benadrukte dat Iran geen kernwapens wil maken of verwerven. Dat zei Raisi tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

21 september