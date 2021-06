Saudi-Arabië executeert man omdat hij als minderjarige deelnam aan protestacties

In Saudi-Arabië is vandaag een man geëxecuteerd voor misdrijven die hij zou begaan hebben als minderjarige. Nochtans beweert het Arabische koninkrijk dat het de doodstraf heeft afgeschaft voor de meeste misdrijven die gepleegd worden door minderjarigen.

Mustafa Hashem al-Darwish werd in 2015 gearresteerd op verdenking van “deelname aan een gewapende opstand”, “poging tot verstoring van de veiligheid door rel te schoppen” en “het zaaien van onenigheid”. De meeste van de aanklachten hadden echter betrekking op feiten die plaatsvonden toen hij zeventien was.

Vorig jaar deelden de Saudische autoriteiten nochtans mee dat ze zouden stoppen met de terdoodveroordeling van mensen die als minderjarigen misdrijven begingen. In de plaats daarvan zouden ze tien jaar opsluiting krijgen, en die beslissing zou retroactief toegepast worden.

Dat koninklijke decreet van maart 2020 werd echter nooit bekendgemaakt via de staatsmedia, of gepubliceerd in de officiële krant zoals dat normaal gezien het geval zou zijn. De mensenrechtencommissie, die de steun krijgt van de staat, vertelde in februari aan persagentschap Reuters dat het verbod enkel zou toegepast worden op een categorie van misdrijven die in de islamitische wet gekend staat als “ta’zeer”.

“Bewijzen”

Nochtans werd Darwish veroordeeld voor “ta’zeer”-misdrijven. In zijn dossier zat een foto die “beledigend was voor de veiligheidsdiensten”, een ondertekende bekentenis en zijn deelname aan meer dan tien “relbijeenkomsten” in 2011 en 2012. De documenten verduidelijken echter niet in welke maanden de overtredingen plaatsvonden en volgens mensenrechtenorganisaties was Darwish slechts zeventien op het ogenblik van zijn deelname aan verscheidene protesten. Zijn zaak zou volgens de organisaties onder de nieuwe wet behandeld moeten zijn.

Volgens Reprieve, een liefdadigheidsorganisatie die strijdt tegen de doodstraf, en Amnesty International, werd de bekentenis van Darwish onder dwang verkregen. De man trok in de rechtszaal zijn bekentenis weer in, en beweerde dat hij ze had afgelegd onder foltering.

Het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de man vandaag werd gedood in Dammam. Volgens Reprieve werd de familie van Darwish niet op voorhand ingelicht en moest ze het nieuws over zijn executie vernemen via online nieuwsmedia. “Hoe kunnen ze een jongen arresteren vanwege een foto op zijn telefoon?”, reageert zijn familie in zijn verklaring. “Sinds zijn arrestatie kennen we niets dan leed. Het is een levende dood voor de hele familie.”

Mensenrechtenorganisaties en westerse wetgevende instanties hebben al meermaals hun bezorgdheden uitgedrukt over de invoering en naleving van de hervormingen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.