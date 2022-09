Satellieten maken eerste beelden methaanpluimen Nord Stream-lekken

Vierde lek ontdekt in Nord Stream-pijpleidin­gen: “Maandag en dinsdag Russische marinesche­pen gesigna­leerd in de buurt”

De Zweedse kustwacht heeft een vierde lek gevonden in de Nord Stream-pijpleidingen. De ontdekking werd eerder deze week gedaan, zegt een woordvoerder van de Zweedse kustwacht aan de Zweedse krant ‘Svenska Dagbladet’. Of het om een lek in Nord Stream 1 of 2 gaat, is niet duidelijk. De Amerikaanse zender CNN meldt intussen op basis van bronnen binnen de Europese inlichtingendiensten dat Russische marineschepen maandag en dinsdag in de buurt van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gesignaleerd.

29 september