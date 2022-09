Satellietbeelden voor en na tonen schade door zware overstromingen in Pakistan: “Ongekende klimaatcatastrofe”

Het is meer dan drie decennia geleden dat Pakistan getroffen werd door zulke intense stortbuien. In het Aziatische land is sinds juni twee keer meer regen gevallen dan gebruikelijk. Ongeveer een derde van het land staat onder water.

Satellietbeelden, vrijgegeven door Maxar Technologies en Planet Labs, tonen delen van groene velden, dorpen en gebouwen voordat de moessonregens en de overstromingen het land in juni begonnen te teisteren. Op beelden die nu gemaakt zijn, is te zien hoe diezelfde groene velden veranderd zijn in grote modderpoelen. Ook zijn verschillende wegen en huizen volledig van de kaart verdwenen.

Naar schatting zijn meer dan 33 miljoen mensen - of een op de zeven Pakistanen - getroffen door de overstromingen. Meer dan duizend mensen, waaronder 380 kinderen, overleefden de zware regenval niet. Miljoenen Pakistanen - die geen huis meer hebben - leven momenteel in noodkampen. De hulpdiensten zetten alles op alles om overige families per helikopter te redden. Veel gebieden zijn moeilijk bereikbaar, gezien wegen en bruggen ernstig beschadigd - of zelfs compleet vernield - zijn. Voedselpakketten leveren is op die manier een hele uitdaging.

In Gudpur, in de provincie Punjab, tonen satellietbeelden van Maxar Technologies velden die veranderd zijn in grote modderstromen.

De provincie Sindh - met ongeveer 50 miljoen inwoners - is het zwaarst getroffen. De Kabul-rivier (hieronder te zien) is bijna over de hele lengte buiten haar oevers getreden.

De inwoners van het gebied waar de Indus-rivier stroomt, moesten hun huizen verlaten. Huizen en velden zijn bijna helemaal verdwenen, zo toont onderstaande satellietfoto.

De ellende lijkt nog niet voorbij. Meteorologen waarschuwen voor nog meer regen de komende weken. “Extreme weerpatronen komen steeds vaker voor in de regio”, vertelt Abid Qaiyum Suleri, uitvoerend directeur van het Sustainable Development Policy Institute.

Volledig scherm De inwoners van Bahrein steken de wilde Swat-rivier over op een houten plankje bevestigd aan een kabel. © AP

Noodhulp

De Verenigde Naties hebben een oproep gelanceerd om de getroffen mensen te helpen. Ongeveer 160 miljoen euro zou snel beschikbaar moeten worden gesteld, kondigde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres aan. Hierdoor zouden 5,2 miljoen personen toegang kunnen krijgen tot voedsel, water, sanitaire voorzieningen, noodonderwijs en gezondheidszorg. “Miljoenen mensen zijn dakloos, scholen en gezondheidsfaciliteiten zijn vernietigd. De hoop en dromen van mensen zijn weggespoeld”, aldus Guterres.

Volledig scherm Families trekken naar opvangkampen. © AP

Volgens Guterres is de ramp in Pakistan een signaal aan de wereld om meer actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. “Laten we stoppen met slaapwandelen. Onze planeet wordt vernietigd. Vandaag is het Pakistan. Morgen kan het jouw land zijn.”

Volledig scherm © REUTERS

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif noemt de ramp een “ongekende klimaatcatastrofe waarbij een derde van het land onder water staat”. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er zal minstens 10 miljard euro nodig zijn om de schade te herstellen.

Ziektes

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft intussen de hoogste alarmfase afgekondigd. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij “maximale actie” van de WHO vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand.

Volledig scherm Er zijn nieuwe uitbraken van ziektes, zo kondigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan. © REUTERS

“Pakistan had al te maken met meerdere gevaren voor de volksgezondheid, onder meer door corona, cholera, tyfus, mazelen, leishmaniasis, hiv en polio”, aldus directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Door de overstromingen zijn daar nu ook nieuwe uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria, dengue en meer bijgekomen”. Bovendien wordt gevreesd voor een acuut voedseltekort.

