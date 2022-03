Satellietbeelden tonen zware vernieling in Oekraïense havenstad Marioepol na reeks Russische bombardementen

Saoedische blogger Raif Badawi die kritiek leverde op Saudisch bewind vrijgela­ten na tien jaar en 1.000 zweepsla­gen

De Saudische blogger en activist Raif Badawi (38) is na tien jaar cel vrijgelaten. Dat meldt zijn vrouw vandaag op Twitter. Hij werd veroordeeld voor het beledigen van de islam. De militant had een website opgericht, Bevrijd de Saudi Liberalen, een forum voor debat over de maatschappelijke waarden in Saudi-Arabië.

